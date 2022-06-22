Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Сергей Шойгу, в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, вооружённых сил и боевых действий, а также участники специальной военной операции и военнослужащие Московского гарнизона, выпускники военных вузов.

Путин и Шойгу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

Также в Александровском саду глава государства возложил цветы к обелискам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».

В Тюмени 22 июня в 04:00 в память о погибших в Великой Отечественной войне прошла траурная акция «Свеча памяти».