Путин и Шойгу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
- РИА Новости
Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Сергей Шойгу, в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, вооружённых сил и боевых действий, а также участники специальной военной операции и военнослужащие Московского гарнизона, выпускники военных вузов.
- Путин и Шойгу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Также в Александровском саду глава государства возложил цветы к обелискам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».
В Тюмени 22 июня в 04:00 в память о погибших в Великой Отечественной войне прошла траурная акция «Свеча памяти».