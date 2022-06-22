В Тюмени в ночь на 22 июня прошла акция «Свеча памяти»

В Тюмени в четыре часа утра в ночь на 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне прошла траурная акция «Свеча памяти».

Об этом сообщает «Вслух.ru».

Акция началась в четыре утра с объявления, зачитанного голосом наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, который в 1941 году объявил о начале войны. Участники акции, которая проходила на Исторической площади Тюмени, почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили к мемориалу красные гвоздики.

После этого прошёл концерт, во время которого участники «Молодой гвардии» прочитали стихи и спели песни.

В акции также приняли участие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, судебные приставы, Росгвардия, работники таможни, Росреестра, МЧС и прочих ведомств.