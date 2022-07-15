Юрист Кваша рассказал, как не стать жертвой финансовых махинаций

Короткая ссылка
Юрист по банкротству и финансовому оздоровлению Дмитрий Кваша рассказал, что по причине утечки персональных данных человек может столкнуться с проблемой оформления ложного кредита.
Юрист Кваша рассказал, как не стать жертвой финансовых махинаций
  • Legion-Media

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что мошенники не смогут оформить ложный кредит без персональных данных жертвы.

По его словам, произойти это может в том случае, если человек, например, потерял свой паспорт или в интернете оказались данные документа, удостоверяющего личность.

«Раз в полгода необходимо запрашивать кредитную историю, чтобы обезопасить себя. Два раза в год запрос по кредитным историям можно делать бесплатно», — отметил Кваша.

Также он посоветовал не передавать свои личные данные лицам, которые не вызывают доверия, проверять почтовый ящик, куда могут приходить уведомления о просроченных кредитах, и отслеживать информацию о себе в судах.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить