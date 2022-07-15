Юрист Кваша рассказал, как не стать жертвой финансовых махинаций

Юрист по банкротству и финансовому оздоровлению Дмитрий Кваша рассказал, что по причине утечки персональных данных человек может столкнуться с проблемой оформления ложного кредита.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что мошенники не смогут оформить ложный кредит без персональных данных жертвы.

По его словам, произойти это может в том случае, если человек, например, потерял свой паспорт или в интернете оказались данные документа, удостоверяющего личность.

«Раз в полгода необходимо запрашивать кредитную историю, чтобы обезопасить себя. Два раза в год запрос по кредитным историям можно делать бесплатно», — отметил Кваша.

Также он посоветовал не передавать свои личные данные лицам, которые не вызывают доверия, проверять почтовый ящик, куда могут приходить уведомления о просроченных кредитах, и отслеживать информацию о себе в судах.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.