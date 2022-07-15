Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 24 июля

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Росавиация приняла решение продлить ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 24 июля.
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 24 июля
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно.

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за шесть месяцев 2022 года объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что Минтранс и авиаперевозчики прикладывают все усилия для выравнивания ситуации.

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