В России стартовал конкурс эскизов школьной формы

Новый фасон школьной формы решило разработать Российское движение школьников (РДШ). 11 июля стартовал конкурс на лучший эскиз формы для мальчиков и девочек, а также формы с эмблемой детского движения «Орлята России».

Об этом «Парламентской газете» рассказали в РДШ.

Пока одеть в форму хотят только участников программы «Орлята России» в крупнейшем детском центре страны «Орлёнок». Однако в перспективе модели-победители собираются рекомендовать всем школам страны при поддержке Минпросвещения.

Поучаствовать в конкурсе могут дети от 8 до 18 лет, а также их родители и специалисты в области воспитания. Победители конкурса получат возможность отшить коллекцию по своим эскизам.

По словам члена комитета Госдумы по просвещению Ларисы Тутовой («Единая Россия»), универсальные образцы или шаблоны формы можно будет взять за основу массового производства.

«Важно обеспечить школьников по всей России качественной формой от российских производителей», — сказала депутат.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.