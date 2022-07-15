Росгеология начала первые работы по глубокому бурению в Казахстане

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Росгеология начала первые работы по глубокому бурению на территории Казахстана.
Росгеология начала первые работы по глубокому бурению в Казахстане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу холдинга Сергея Горькова.

«В Казахстане, кстати, начали первые работы. Я недавно был с визитом там. У нас много там перспектив. Мы открыли там компанию, ведём работы на глубокое бурение. Я считаю, что Казахстан для нас — второй рынок после России», — рассказал он.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

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