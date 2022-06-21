ГД приняла закон о запрете на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, согласно закону иностранные граждане и юрлица исключаются из числа пользователей недр на территории России.

Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в России и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии на право пользования недрами, владельцами которых являются иностранцы, будут переданы российским лицам или возвращены в нераспределённый фонд недр.

Ранее глава «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал о таком понятии, как прирост ценности в недрах, то есть стоимость найденных ресурсов.