ГД приняла закон о запрете на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.
ГД приняла закон о запрете на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, согласно закону иностранные граждане и юрлица исключаются из числа пользователей недр на территории России.

Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в России и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии на право пользования недрами, владельцами которых являются иностранцы, будут переданы российским лицам или возвращены в нераспределённый фонд недр.

Ранее глава «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал о таком понятии, как прирост ценности в недрах, то есть стоимость найденных ресурсов.

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