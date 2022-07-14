Артемий Лебедев рассказал, как ему желали смерти после поездки в Донбасс и на Запорожскую АЭС
- РИА Новости
«Больше всего на свете меня бесит, что кто-то может желать смерти кому-то», — заявил он.
По его словам, за последние несколько дней он получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках». Лебедев добавил, что ему желали, чтобы страдал не только он, но и его родственники.
Дизайнер объяснил, что это произошло после того, как он на выходных съездил в Донецкую Народную Республику, а также в Херсонскую и Запорожскую области.
Лебедев рассказал, что, в частности, посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Запорожскую АЭС в Энергодаре.
«Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — заявил он.
Ранее Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему его бесят «тупые люди», к которым он причислил ряд западных политиков.