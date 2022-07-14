Артемий Лебедев рассказал, как ему желали смерти после поездки в Донбасс и на Запорожскую АЭС

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о своей поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.
Артемий Лебедев рассказал, как ему желали смерти после поездки в Донбасс и на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«Больше всего на свете меня бесит, что кто-то может желать смерти кому-то», — заявил он.

По его словам, за последние несколько дней он получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках». Лебедев добавил, что ему желали, чтобы страдал не только он, но и его родственники.

Дизайнер объяснил, что это произошло после того, как он на выходных съездил в Донецкую Народную Республику, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Лебедев рассказал, что, в частности, посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Запорожскую АЭС в Энергодаре. 

«Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — заявил он.

Ранее Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему его бесят «тупые люди», к которым он причислил ряд западных политиков.

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