Из Татарстана отправят 20 тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса

Из Татарстана в Белгород отправят 20 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает «Реальное время».

Акцию проводили казанский фонд «День добрых дел» и Красный Крест. Груз для жителей ДНР и ЛНР выедет в пятницу, 15 июля.

Также стало известно, что председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко выступила на первой встрече с женщинами — лидерами НКО России и Донбасса, передаёт Newinform.

Как рассказала Занко, к российской стороне обратилось РОИ «Общество глухих» из ЛНР с просьбой помочь со слуховыми аппаратами. В настоящее время прорабатывается организация и алгоритм доставки гуманитарной помощи.

Ранее российские военные доставили более 100 т гумпомощи в Харьковскую область.