Путин разрешил ТЦ разрывать договоры с ушедшими из России иностранными арендаторами

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет торговым центрам право требовать от магазинов и ресторанов иностранных брендов, покинувших Россию, прежние суммы арендной платы либо расторгнуть с ними договоры аренды в одностороннем порядке без штрафов.
Путин разрешил ТЦ разрывать договоры с ушедшими из России иностранными арендаторами
  • РИА Новости

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщило РИА Новости, такая защитная мера вводится для арендодателей, которые столкнулись со снижением арендных платежей более чем на 50% со стороны арендаторов, которые приостановили использование арендуемого имущества.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко прокомментировал принятый Госдумой закон, позволяющий торговым центрам требовать от магазинов и ресторанов брендов, ушедших из России, прежний размер аренды или расторжения договоров без штрафов.

В марте глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал «Известиям», что торговые центры намерены перевести всех иностранных ретейлеров, которые приостановили свою деятельность в России, на фиксированную арендную плату.

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