Президент Российского совета торговых цен оценил закон о фиксированной арендной плате в ТЦ для ряда иностранных брендов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Закон может ускорить принятие решений международными брендами по ведению бизнеса в России. В стране уже сложилась практика подачи исков торговыми центрами в суд на арендаторов, и они эти иски выигрывают. Чем дольше бренды принимают решения, тем больше может быть сумма искового требования у арендодателей», — заявил Москаленко.
По его словам, этот закон будет стимулировать иностранные компании быстрее определяться, стоит ли продолжать вести бизнес в России.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал «Известиям», что торговые центры намерены перевести всех иностранных ретейлеров, которые приостановили свою деятельность в России, на фиксированную арендную плату.