Депутат Бессараб рассказала подробности о Социальном фонде России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала подробности о Социальном фонде России.

«Сегодня мы уже пользуемся объединёнными системами: например, Единая система государственного информационного соцобеспечения. Она уже объединяет на всех уровнях социальные гарантии. Федеральный регистр инвалидов точно так же объединяет все гарантии, хотя часть гарантий получают люди из Пенсионного фонда», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, это удобно, поскольку система позволяет оказывать услуги в проактивном порядке.

Как отметила Бессараб, единая цифровая платформа расширит возможности государства по предложению помощи гражданам.

В будущем компании будут отправлять один отчёт по всем застрахованным лицам в одну организацию, что поможет совершать меньше ошибок при передаче и получении документов.

«Чем больше таких электронных взаимодействий, тем меньше ошибок. Потому что документы не теряются, значит, не теряется информация о каких-то периодах работы застрахованного лица, которые войдут теперь в трудовой стаж для начисления пенсии, пособий», — цитирует депутата издание Pravda.Ru.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.