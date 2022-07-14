Депутат Бессараб рассказала подробности о Социальном фонде России

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала подробности о Социальном фонде России.
Депутат Бессараб рассказала подробности о Социальном фонде России
  • РИА Новости

«Сегодня мы уже пользуемся объединёнными системами: например, Единая система государственного информационного соцобеспечения. Она уже объединяет на всех уровнях социальные гарантии. Федеральный регистр инвалидов точно так же объединяет все гарантии, хотя часть гарантий получают люди из Пенсионного фонда», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, это удобно, поскольку система позволяет оказывать услуги в проактивном порядке.

Как отметила Бессараб, единая цифровая платформа расширит возможности государства по предложению помощи гражданам.

В будущем компании будут отправлять один отчёт по всем застрахованным лицам в одну организацию, что поможет совершать меньше ошибок при передаче и получении документов.

«Чем больше таких электронных взаимодействий, тем меньше ошибок. Потому что документы не теряются, значит, не теряется информация о каких-то периодах работы застрахованного лица, которые войдут теперь в трудовой стаж для начисления пенсии, пособий», — цитирует депутата издание Pravda.Ru.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить