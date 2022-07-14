Минсельхоз России сообщил, что аграрии к 14 июля собрали почти 20 млн тонн зерна

Российские аграрии к 14 июля собрали почти 20 млн т зерна.

Об этом в Telegram сообщил Минсельхоз России.

Отмечается, что в этом году темпы работ и урожайность по ряду культур значительно выше прошлогодних.

«Собрано в том числе 15,5 млн т пшеницы (+46,2%), 3,5 млн т ячменя (+29,6%)», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по сбору пшеницы в России в сезоне-2022/2023 сельскохозяйственного года.

Вместе с этим прогноз экспорта остался на отметке 40 млн т.