Минсельхоз России сообщил, что аграрии к 14 июля собрали почти 20 млн тонн зерна

Короткая ссылка
Российские аграрии к 14 июля собрали почти 20 млн т зерна.
Минсельхоз России сообщил, что аграрии к 14 июля собрали почти 20 млн тонн зерна
  • Gettyimages.ru

Об этом в Telegram сообщил Минсельхоз России.

Отмечается, что в этом году темпы работ и урожайность по ряду культур значительно выше прошлогодних.

«Собрано в том числе 15,5 млн т пшеницы (+46,2%), 3,5 млн т ячменя (+29,6%)», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по сбору пшеницы в России в сезоне-2022/2023 сельскохозяйственного года.

Вместе с этим прогноз экспорта остался на отметке 40 млн т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить