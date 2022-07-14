Путин разрешил ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления государством
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливается, что Главное управление специальных программ президента России (ГУСП) может пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в российском воздушном пространстве с целью охраны, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, а также уничтожения беспилотников.
Ранее Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.