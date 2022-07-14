Путин разрешил ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления государством

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который направлен на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС России, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры.
Путин разрешил ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления государством
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливается, что Главное управление специальных программ президента России (ГУСП) может пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в российском воздушном пространстве с целью охраны, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, а также уничтожения беспилотников.

Ранее Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

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