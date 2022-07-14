Володин: Запад закабаляет военными кредитами будущие поколения граждан Украины

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного совета Луганской Народной Республики заявил, что США и Европа делают всё, чтобы конфликт на Украине не заканчивался.
Володин: Запад закабаляет военными кредитами будущие поколения граждан Украины
  • РИА Новости

«Вашингтон и Брюссель делают всё для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, «до последнего украинца». Всё дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал», — цитирует РИА Новости Володина.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, в поездке в ЛНР приняли участие председатели комитетов Государственной думы: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, а также координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий и руководитель аппарата Государственной думы Игорь Дивейкин.

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