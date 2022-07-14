В Анапе шесть человек пострадали в результате ДТП с маршруткой

В Анапе шесть человек доставили в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой.

Об этом информирует отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 14 июля в 16:10.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу и допустил с ним столкновение», — приводит РИА Новости сообщение ГИБДД.

В маршрутке находились девять человек, шестерых доставили на обследование в медучреждение.

Ранее пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе.

До этого ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.