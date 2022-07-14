В Кремле заявили, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20 даже в случае расширения

БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой G20, несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия, сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, «двадцатка» — это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они скорее взаимодополняющие», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС.

В начале июля издание The Hill сообщило, что страны G7 могут уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС, так как члены «Большой семёрки» не желают интегрировать развивающиеся страны в своё сообщество.

В материале говорилось, что часть стран Запада нацелена на сдерживание и не намерена ускорять глобальное развитие. По мнению автора статьи, если G7 не пригласит к себе развивающиеся страны, то скоро будет противостоять половине мировой экономики.