Исследование показало, сколько времени москвичи и петербуржцы тратят на путь до работы

Короткая ссылка
Сервисы «Работа.ру» и 2ГИС в ходе исследования выяснили, что жители Москвы и Петербурга тратят на дорогу до работы больше времени, чем жители других городов.
Исследование показало, сколько времени москвичи и петербуржцы тратят на путь до работы
  • Gettyimages.ru

Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Аналитики выяснили, как жители российских городов-миллионников добираются на работу, сколько времени тратят на этот путь и чем занимаются в дороге.

Так, сервис «Работа.ру» выяснил, что из 2000 респондентов из крупных городов России 45% добираются до работы на общественном транспорте, а 19% — на автомобиле.

По данным 2ГИС, путь до работы в Москве составляет в среднем 46 минут 36 секунд на общественном транспорте и 36 минут 37 секунд на автомобиле. В Петербурге на дорогу до работы жители тратят 41 минуту 28 секунд, если выбирают общественный транспорт, и 28 минут 42 секунды, если едут на автомобиле.

Быстрее всех добираются на работу на общественном транспорте жители Волгограда, Воронежа и Красноярска.

Большинство россиян по пути на работу слушают музыку, изучают соцсети или читают книги.

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что этим летом 12% опрошенных россиян планируют совмещать отдых с подработкой, а 11% потратят свободное время на учёбу и саморазвитие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить