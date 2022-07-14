Исследование показало, сколько времени москвичи и петербуржцы тратят на путь до работы

Сервисы «Работа.ру» и 2ГИС в ходе исследования выяснили, что жители Москвы и Петербурга тратят на дорогу до работы больше времени, чем жители других городов.

Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Аналитики выяснили, как жители российских городов-миллионников добираются на работу, сколько времени тратят на этот путь и чем занимаются в дороге.

Так, сервис «Работа.ру» выяснил, что из 2000 респондентов из крупных городов России 45% добираются до работы на общественном транспорте, а 19% — на автомобиле.

По данным 2ГИС, путь до работы в Москве составляет в среднем 46 минут 36 секунд на общественном транспорте и 36 минут 37 секунд на автомобиле. В Петербурге на дорогу до работы жители тратят 41 минуту 28 секунд, если выбирают общественный транспорт, и 28 минут 42 секунды, если едут на автомобиле.

Быстрее всех добираются на работу на общественном транспорте жители Волгограда, Воронежа и Красноярска.

Большинство россиян по пути на работу слушают музыку, изучают соцсети или читают книги.

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что этим летом 12% опрошенных россиян планируют совмещать отдых с подработкой, а 11% потратят свободное время на учёбу и саморазвитие.