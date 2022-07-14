Психотерапевт Файнзильберг рассказал, что делает человека счастливым

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Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал факторы, которые делают человека счастливым.
Психотерапевт Файнзильберг рассказал, что делает человека счастливым
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Семья играет основополагающую роль в ощущении человеческого счастья, отметил специалист в разговоре с «Радио 1».

«Жизнь в семье, наличие детей, продолжение рода — это то, для чего нас создала природа. Люди, у которых в семье всё благополучно, у которых растут здоровые дети, ощущают себя счастливыми», — сказал Файнзильберг.

На втором месте, по мнению психотерапевта, стоят профессиональная удовлетворённость и уровень достатка, на третьем — перспектива будущего.

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