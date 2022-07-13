В ЯНАО заявили, что регион поможет с восстановлением школы в ДНР к 1 сентября

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ЯНАО поможет восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года.
В ЯНАО заявили, что регион поможет с восстановлением школы в ДНР к 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-релиз правительства ЯНАО.

«Задача — восстановить учебное заведение к 1 сентября. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу. На разрушенном объекте общей площадью 1500 квадратных метров трудятся порядка 50 человек и техника», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.

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