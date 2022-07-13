Глава Ростуризма заявила о безопасности Крыма для отдыха туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Крымский полуостров безопасен для отдыха туристов.

«Что касается безопасности, у меня мама, папа и сестра сейчас отдыхают в Крыму. Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова — у меня самые близкие и дорогие люди прямо сейчас здесь отдыхают, и я к ним на несколько дней присоединюсь. Я считаю, что всё безопасно», — цитирует её ТАСС.

Ранее «Крыминформ», ссылаясь на Догузову, сообщало, что количество туристов, приезжающих в Крым на автомобиле, выросло в 2022 году на 50% по сравнению с предыдущими сезонами.