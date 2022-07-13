Глава Ростуризма заявила о безопасности Крыма для отдыха туристов

Короткая ссылка
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Крымский полуостров безопасен для отдыха туристов.
Глава Ростуризма заявила о безопасности Крыма для отдыха туристов
  • РИА Новости

«Что касается безопасности, у меня мама, папа и сестра сейчас отдыхают в Крыму. Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова — у меня самые близкие и дорогие люди прямо сейчас здесь отдыхают, и я к ним на несколько дней присоединюсь. Я считаю, что всё безопасно», — цитирует её ТАСС.

Ранее «Крыминформ», ссылаясь на Догузову, сообщало, что количество туристов, приезжающих в Крым на автомобиле, выросло в 2022 году на 50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить