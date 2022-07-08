Число автотуристов в Крыму выросло на 50% в 2022 году

Количество туристов, приезжающих в Крым на автомобиле, выросло в 2022 году на 50% по сравнению с предыдущими сезонами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Очень многие путешественники переориентируются на автомобили. Мы уже видим, что количество автопутешественников на полуостров выросло на 50%», — сказала Догузова на совещании президента России с членами правительства.

По её словам, в сотрудничестве с Росавтодором были скорректированы летние ремонтные работы, чтобы путешествия на автомобилях были максимально комфортными.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.