Число автотуристов в Крыму выросло на 50% в 2022 году
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Очень многие путешественники переориентируются на автомобили. Мы уже видим, что количество автопутешественников на полуостров выросло на 50%», — сказала Догузова на совещании президента России с членами правительства.
По её словам, в сотрудничестве с Росавтодором были скорректированы летние ремонтные работы, чтобы путешествия на автомобилях были максимально комфортными.
Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.