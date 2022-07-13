В АТОР рассказали о положении россиян в Шри-Ланке

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с россиянами, отдыхающими в Шри-Ланке.

«Все политические события происходили в столице, где наших туристов нет. Наши туристы направляются в курортные зоны, удалённые от Коломбо. Ни трансферная часть поездки, ни пребывание в гостиницах никакого влияния этого переворота на себе не ощутили», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, туристы продолжают отдыхать в штатном режиме.

Ранее временно исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета из военных и полиции для восстановления порядка в стране.