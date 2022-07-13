Автоэксперт Попов объяснил, почему машины белого и чёрного цветов угоняют чаще всего

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Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, почему машины белого, чёрного и серого цветов угоняют чаще всего.
Автоэксперт Попов объяснил, почему машины белого и чёрного цветов угоняют чаще всего
  • Gettyimages.ru

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что на таком автомобиле легче скрыться в транспортном потоке.

«Серых авто довольно много, это любимый цвет нашего покупателя, особенно если речь идёт о «мокром асфальте». Но это если предположить, что авто угоняется для того, чтобы разобрать его на кузов... Белый цвет легче перекрасить», — добавил Попов.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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