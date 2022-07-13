«Лаборатория Касперского» предупредила о новом виде мошенничества
- РИА Новости
Отмечается, что мошенники отправляют гражданам письмо, в котором нет вредоносных ссылок либо вложений. При этом в письме есть текст о том, что со счёта человека якобы пытаются снять крупную сумму, а для отмены транзакций необходимо позвонить по указанному номеру телефона.
«Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному номеру, то её начинают «обрабатывать», — заявили в компании.
В «Лаборатории Касперского» объяснили, что мошенники пытаются заполучить конфиденциальные данные, убедить перевести деньги по указанным реквизитам либо установить на устройство программное обеспечение для удалённого управления, чтобы впоследствии вывести деньги со счёта.
В сообщении говорится, что вишинг может быть нацелен как на частных пользователей, так и на сотрудников организаций.
Ранее Центробанк сообщил, что количество выявленных финансовых пирамид в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.