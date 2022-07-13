«Лаборатория Касперского» предупредила о новом виде мошенничества

Короткая ссылка
«Лаборатория Касперского» сообщила о новом виде мошенничества — вишинге, в рамках которого злоумышленники в электронных письмах обманом вынуждают людей перезванивать им.
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом виде мошенничества
  • РИА Новости

Отмечается, что мошенники отправляют гражданам письмо, в котором нет вредоносных ссылок либо вложений. При этом в письме есть текст о том, что со счёта человека якобы пытаются снять крупную сумму, а для отмены транзакций необходимо позвонить по указанному номеру телефона. 

«Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному номеру, то её начинают «обрабатывать», — заявили в компании.

В «Лаборатории Касперского» объяснили, что мошенники пытаются заполучить конфиденциальные данные, убедить перевести деньги по указанным реквизитам либо установить на устройство программное обеспечение для удалённого управления, чтобы впоследствии вывести деньги со счёта.

В сообщении говорится, что вишинг может быть нацелен как на частных пользователей, так и на сотрудников организаций.

Ранее Центробанк сообщил, что количество выявленных финансовых пирамид в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить