«Лаборатория Касперского» предупредила о новом виде мошенничества

«Лаборатория Касперского» сообщила о новом виде мошенничества — вишинге, в рамках которого злоумышленники в электронных письмах обманом вынуждают людей перезванивать им.

Отмечается, что мошенники отправляют гражданам письмо, в котором нет вредоносных ссылок либо вложений. При этом в письме есть текст о том, что со счёта человека якобы пытаются снять крупную сумму, а для отмены транзакций необходимо позвонить по указанному номеру телефона.

«Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному номеру, то её начинают «обрабатывать», — заявили в компании.

В «Лаборатории Касперского» объяснили, что мошенники пытаются заполучить конфиденциальные данные, убедить перевести деньги по указанным реквизитам либо установить на устройство программное обеспечение для удалённого управления, чтобы впоследствии вывести деньги со счёта.

В сообщении говорится, что вишинг может быть нацелен как на частных пользователей, так и на сотрудников организаций.

Ранее Центробанк сообщил, что количество выявленных финансовых пирамид в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.