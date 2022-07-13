В Кремле назвали юридическим казусом проект Рады о признании несуществующей Ичкерии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом внесённый в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии*.
В Кремле назвали юридическим казусом проект Рады о признании несуществующей Ичкерии
  • РИА Новости

Он отметил, что это является юридической безграмотностью украинской стороны, поскольку такого субъекта не существует.

«Это просто юридический казус такой», — сказал Песков.

Также в Кремле заявили, что такая инициатива указывает на качество законотворческой работы в Верховной раде.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял планы Верховной рады Украины рассмотреть законопроект о «признании Ичкерии».

По его словам, заседающие в Верховной раде Украины «тугодумы окончательно потеряли связь с реальностью».

* «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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