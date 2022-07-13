В Кремле назвали юридическим казусом проект Рады о признании несуществующей Ичкерии
- РИА Новости
Он отметил, что это является юридической безграмотностью украинской стороны, поскольку такого субъекта не существует.
«Это просто юридический казус такой», — сказал Песков.
Также в Кремле заявили, что такая инициатива указывает на качество законотворческой работы в Верховной раде.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял планы Верховной рады Украины рассмотреть законопроект о «признании Ичкерии».
По его словам, заседающие в Верховной раде Украины «тугодумы окончательно потеряли связь с реальностью».
* «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.