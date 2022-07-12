Кадыров высмеял идею Рады рассмотреть закон «о признании Ичкерии»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял планы Верховной рады Украины рассмотреть законопроект о «признании Ичкерии*».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что заседающие в Верховной раде Украины «тугодумы окончательно потеряли связь с реальностью».

«Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что «Ичкерии даже на бумаге не существует».

«Так что, господа балаболы из Рады, слишком поздно вы вспомнили о статусе Ичкерии. Лет на тридцать! Никак нельзя признать то, чего не существует», — заявил он.

Ранее Кадыров опубликовал новую пародию на президента Украины Владимира Зеленского.

* «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.