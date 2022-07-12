Кадыров высмеял идею Рады рассмотреть закон «о признании Ичкерии»
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Кадыров отметил, что заседающие в Верховной раде Украины «тугодумы окончательно потеряли связь с реальностью».
«Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», — написал он.
Кадыров подчеркнул, что «Ичкерии даже на бумаге не существует».
«Так что, господа балаболы из Рады, слишком поздно вы вспомнили о статусе Ичкерии. Лет на тридцать! Никак нельзя признать то, чего не существует», — заявил он.
Ранее Кадыров опубликовал новую пародию на президента Украины Владимира Зеленского.
* «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.