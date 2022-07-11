Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором президент Украины Владимир Зеленский становится мишенью бойца батальона «Ахмат».

Новую часть пародии Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале.

«Часть третья — о том, как Зеленского всё-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», — написал глава Чечни.

В новом ролике комик, исполняющий роль Зеленского, стоит с пакетом на голове. Когда ему снимают пакет и надевают шлем, он сначала радуется, что его приняли в ряды «Ахмата», а потом понимает, что в качестве мишени. 

Ранее Кадыров опубликовал другой юмористический ролик о Зеленском. На видео исполняющий роль Зеленского просит разрешения вступить в батальон «Ахмат» в качестве часового. Кадыров в ответ говорит, что предателей вроде Зеленского ждут в НАТО.

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