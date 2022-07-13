В ФСБ сообщили о возбуждении дела против ростовского журналиста Резника

Против ростовского журналиста Сергея Резника возбудили уголовное дело по подозрению в публикации ложных материалов о спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своём Telegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

В отношении Резника возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России»).

В начале июня Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.