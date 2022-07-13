Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о снижении размера административных штрафов для участников внешнеэкономической деятельности.
Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности
  • РИА Новости

Закон размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает уменьшение размера штрафов за осуществление незаконных валютных операций до 20—40% от суммы подобной операции. Ранее штрафы составляли 75—100% от суммы.

Кроме того, будет снижен размер штрафа за нерепатриацию экспортёрами выручки в рублях. Штраф будет составлять 3—5% от суммы, которая не зачислена в уполномоченные банки. До этого штраф составлял 3—10%.

Закон вступит в силу через десять дней после его опубликования.

Также со дня опубликования документа вступит в силу норма о том, что российские резиденты, которые не обеспечили возврат валютной выручки из-за санкций недружественных стран, не будут привлекаться к административной ответственности.

В конце июня Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России на 2022 год.

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