Губернатор Брянской области заявил об обстреле силами ВСУ посёлка Белая Берёзка

Короткая ссылка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими войсками посёлка городского типа Белая Берёзка.
Губернатор Брянской области заявил об обстреле силами ВСУ посёлка Белая Берёзка
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в своём Telegram Богомаз отметил, что войсками ВСУ было выпущено порядка 18 миномётных снарядов.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел пгт Белая Берёзка Трубчевского района. На территорию посёлка было выпущено порядка 18 миномётных снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.

Ранее власти Брянской области продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить