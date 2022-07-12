Губернатор Брянской области заявил об обстреле силами ВСУ посёлка Белая Берёзка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими войсками посёлка городского типа Белая Берёзка.

Как сообщает РИА Новости, в своём Telegram Богомаз отметил, что войсками ВСУ было выпущено порядка 18 миномётных снарядов.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел пгт Белая Берёзка Трубчевского района. На территорию посёлка было выпущено порядка 18 миномётных снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.

Ранее власти Брянской области продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности.