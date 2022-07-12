В Оренбурге открыли первую в регионе зарядную станцию для электромобилей

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В Оренбурге открыли первую в области зарядную станцию для электромобилей.
В Оренбурге открыли первую в регионе зарядную станцию для электромобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В настоящее время парк электромобилей на территории Оренбургской области составляет около 130 единиц. Отмечается также положительный тренд на приобретение электромобилей. В связи с этим есть рост потребности в электрических заправках», — заявил и. о. министра промышленности и энергетики региона Дмитрий Кулаков.

По его словам, в ближайшее время появится возможность зарядить электромобиль на обычной заправочной станции.

Ранее кандидат химических наук Иван Меренков, научный сотрудник Центра энергетических систем Сколтеха, в беседе с изданием «Вести Подмосковья» высказался о перспективах электромобилей.

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