В Оренбурге открыли первую в регионе зарядную станцию для электромобилей

В Оренбурге открыли первую в области зарядную станцию для электромобилей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В настоящее время парк электромобилей на территории Оренбургской области составляет около 130 единиц. Отмечается также положительный тренд на приобретение электромобилей. В связи с этим есть рост потребности в электрических заправках», — заявил и. о. министра промышленности и энергетики региона Дмитрий Кулаков.

По его словам, в ближайшее время появится возможность зарядить электромобиль на обычной заправочной станции.

Ранее кандидат химических наук Иван Меренков, научный сотрудник Центра энергетических систем Сколтеха, в беседе с изданием «Вести Подмосковья» высказался о перспективах электромобилей.