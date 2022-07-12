Адвокат Прохоров заявил о возбуждении дела против Яшина по статье о фейках о ВС России

Адвокат Вадим Прохоров заявил о возбуждении уголовного дела против депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина по статье о распространении ложной информации о Вооружённых силах России.

«В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК России», — цитирует его ТАСС.

Также Прохоров сообщил об обыске в квартире депутата.

В конце июня Хамовнический суд Москвы на 15 суток арестовал Яшина по протоколу о неповиновении полицейскому.

В протоколе говорилось, что Яшина остановили по ориентировке для проверки документов. Согласно рапорту, на просьбу полицейских он ответил отказом, толкал сотрудников и хватал их за форму.