Суд в Москве арестовал Илью Яшина на 15 суток

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Хамовнический суд Москвы на 15 суток арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина по протоколу о неповиновении полицейскому.
Суд в Москве арестовал Илью Яшина на 15 суток
  • РИА Новости

«Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения», — сказали РИА Новости в суде.

Согласно протоколу, Яшина остановили по ориентировке для проверки документов.

На просьбу полицейских, как указано в рапорте, он ответил отказом, толкал сотрудников и хватал их за форму, то есть оказал сопротивление.

В ночь на 28 июня адвокат Вадим Прохоров заявил, что, согласно его данным, муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин задержан полицией.

В июле 2021 года Яшин объявил о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы.

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