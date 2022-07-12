Специалист Савранский рассказал об эффективности природного газа

Начальник отдела энергоэффективности Фонда содействия реформированию ЖКХ Андрей Савранский рассказал об эффективности природного газа.

«Природный газ при сгорании даёт больше тепла, чем остальные виды топлива. Он обладает более высокой удельной теплотой сгорания. Переход на природный газ снижает себестоимость производства тепла, увеличивает рентабельность, инвестиционную привлекательность и экономичность», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, благодаря газу повышается энергоэффективность жилья.

Савранский также напомнил, что есть программы газификации, которые разрабатываются для каждого региона. Эксперт советует обращаться только в федеральные органы, имеющие «компетенции именно по обустройству сетей и газового оборудования».

Ранее Виктор Федорук, представитель движения «Жилищная солидарность», дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах летом.