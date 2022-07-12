Володин направил депутатам данные о внесении кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам нижней палаты парламента информацию о внесении премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера.
Володин направил депутатам данные о внесении кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера
  • РИА Новости

Об этом сообщается в думском Telegram-канале.

«Володин в соответствии со ст. 148 (1) регламента ГД направил депутатам Госдумы информацию о внесении председателем правительства России кандидатуры Мантурова Дениса Валентиновича для утверждения на должность заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ближайшие дни состоится обсуждение кандидатуры Мантурова в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Государственной думы.

Ранее Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.

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