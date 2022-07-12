Володин направил депутатам данные о внесении кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера
- РИА Новости
Об этом сообщается в думском Telegram-канале.
«Володин в соответствии со ст. 148 (1) регламента ГД направил депутатам Госдумы информацию о внесении председателем правительства России кандидатуры Мантурова Дениса Валентиновича для утверждения на должность заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в ближайшие дни состоится обсуждение кандидатуры Мантурова в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Государственной думы.
Ранее Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.