В «Опоре России» перечислили плюсы режима самозанятости

Основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал о некоторых достоинствах режима самозанятости.

Об этом сообщает ФАН.

«Например, для самозанятых, которые работают на юрлиц, оказывают им услуги или выполняют работы, предусмотрена ставка 6%. Для тех, кто работает с физлицами, предусмотрена ставка всего 4%. При этом самозанятым нет необходимости выплачивать страховые взносы, подавать какую-либо отчётность в ФНС России», — заявил Зюков в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, такие меры упрощают работу самозанятых, позволяют в безналичном порядке проводить любые платежи между заказчиком и исполнителем, делают работу более прозрачной.

Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.