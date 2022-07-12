В «Опоре России» перечислили плюсы режима самозанятости

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Основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал о некоторых достоинствах режима самозанятости.
В «Опоре России» перечислили плюсы режима самозанятости
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Например, для самозанятых, которые работают на юрлиц, оказывают им услуги или выполняют работы, предусмотрена ставка 6%. Для тех, кто работает с физлицами, предусмотрена ставка всего 4%. При этом самозанятым нет необходимости выплачивать страховые взносы, подавать какую-либо отчётность в ФНС России», — заявил Зюков в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, такие меры упрощают работу самозанятых, позволяют в безналичном порядке проводить любые платежи между заказчиком и исполнителем, делают работу более прозрачной.

Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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