МВД опровергло наличие опознавательных знаков на одежде участников конфликта в Судаке
- РИА Новости
Отмечается, что в отдел МВД по Судаку не поступали заявления и сообщения по факту конфликта.
Во время проверки опубликованной информации были установлены и опрошены все участники инцидента.
«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего организована процессуальная проверка, по итогам которой примут решение в установленном законодательством порядке.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Судаке на юго-востоке Крыма группа неизвестных избила российского военнослужащего за одежду с буквой Z.
Позже он сообщил, что подозреваемые в избиении военнослужащего в Судаке задержаны.