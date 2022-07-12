МВД опровергло наличие опознавательных знаков на одежде участников конфликта в Судаке 

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Главное управление МВД по Республике Крым сообщило, что полиция не подтвердила, что на одежде кого-то из участников конфликта в Судаке были какие-либо опознавательные знаки, позволяющие определить их принадлежность к военнослужащим.
МВД опровергло наличие опознавательных знаков на одежде участников конфликта в Судаке 
  • РИА Новости

Отмечается, что в отдел МВД по Судаку не поступали заявления и сообщения по факту конфликта.

Во время проверки опубликованной информации были установлены и опрошены все участники инцидента.

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего организована процессуальная проверка, по итогам которой примут решение в установленном законодательством порядке.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Судаке на юго-востоке Крыма группа неизвестных избила российского военнослужащего за одежду с буквой Z.

Позже он сообщил, что подозреваемые в избиении военнослужащего в Судаке задержаны.

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