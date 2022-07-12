Иммунолог Крючков прокомментировал ситуацию с оспой обезьян

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Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.
Иммунолог Крючков прокомментировал ситуацию с оспой обезьян
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«Я изначально прогнозировал, что в июле крайне вероятно появление спорадического завозного случая оспы обезьян в России, и сейчас мы наблюдаем это», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Крючков посоветовал контактировавшим с заболевшим наблюдать за собственным состоянием, и в случае, если будут какие-то признаки, начиная с высокой температуры, немедленно обратиться за помощью в лечебные учреждения.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.

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