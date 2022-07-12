Юрист Журавлёв напомнил о льготах для сотрудников IT-компаний

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Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлёв напомнил о некоторых льготах для сотрудников IT-компаний.
Юрист Журавлёв напомнил о льготах для сотрудников IT-компаний
  • РИА Новости

«Например, для того чтобы предоставить льготную ипотеку сотрудникам IT-фирмы, теперь необходимо доказать, что до 1 января 2022 года льготы на применение пониженных страховых взносов уже использовались», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в отношении самих ипотечников из IT-сферы правительство с 5 июля допускает сочетание льготной и рыночной ставок, что позволяет увеличить размеры заёмных средств до 30 млн рублей и 15 млн рублей.

Журавлёв рассказал и о региональных новшествах. К примеру, Новгородская область решила поддержать IT-предприятия льготной ставкой по УСН в размере 1%, а также дополнительным субсидированием ипотеки для их сотрудников по ставке 2%.

Ранее сообщалось, что сенаторы Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

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