Сенатор Климов исключил возможность ограничения прав и свобод россиян из-за спецоперации
- РИА Новости
«Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введём», — заявил он в интервью «Парламентской газете».
Климов отметил, что принимаемых в настоящее время законодательных мер вполне достаточно.
Ранее в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.
Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.