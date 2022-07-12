Сенатор Климов исключил возможность ограничения прав и свобод россиян из-за спецоперации

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Права и свободы россиян в связи с проведением спецоперации на Украине ограничиваться не будут. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Сенатор Климов исключил возможность ограничения прав и свобод россиян из-за спецоперации
  • РИА Новости

«Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введём», — заявил он в интервью «Парламентской газете».

Климов отметил, что принимаемых в настоящее время законодательных мер вполне достаточно. 

Ранее в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.

Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.

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