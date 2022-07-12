На рынке первичной недвижимости в Москве снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей

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На рынке первичной недвижимости в Москве впервые с I квартала 2021 года появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей.
На рынке первичной недвижимости в Москве снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании Est-a-Tet.

Сообщается, что доля предложения квартир стоимостью до 5 млн рублей в столице достигла 1%. 

Последний раз значимая доля предложения недвижимости с таким ценником (тоже около 1%) была отмечена в начале 2021 года.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что около 2,5 тыс. долгостроев в России завершат в приоритетном порядке.

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