На рынке первичной недвижимости в Москве снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей

На рынке первичной недвижимости в Москве впервые с I квартала 2021 года появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей.

Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании Est-a-Tet.

Сообщается, что доля предложения квартир стоимостью до 5 млн рублей в столице достигла 1%.

Последний раз значимая доля предложения недвижимости с таким ценником (тоже около 1%) была отмечена в начале 2021 года.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что около 2,5 тыс. долгостроев в России завершат в приоритетном порядке.