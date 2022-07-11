Хуснуллин: около 2500 долгостроев в России завершат в приоритетном порядке

Короткая ссылка
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что около 2,5 тыс. долгостроев в России завершат в приоритетном порядке.
Хуснуллин: около 2500 долгостроев в России завершат в приоритетном порядке
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на заседании правительства.

Уточняется, что речь идёт о долгостроях, находящихся в высокой степени готовности. Данные объекты были отобраны благодаря анализу незавершённых объектов, который провёл Минстрой вместе с другими ведомствами и регионами.

«Жители особенно ждут этих объектов в силу их высокой социальной значимости. Поэтому поставлена задача достроить их в приоритетном порядке. Общее количество таких долгостроев по всей стране — порядка 2,5 тыс., сумма — около 500 млрд рублей», — сказал Хуснуллин.

  • Хуснуллин: около 2500 долгостроев в России завершат в приоритетном порядке

Уточняется, что соответствующая сумма включает как федеральные средства, так и региональные бюджеты и частные инвестиции.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах создания в России федерального реестра долгостроев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить