Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что около 2,5 тыс. долгостроев в России завершат в приоритетном порядке.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на заседании правительства.

Уточняется, что речь идёт о долгостроях, находящихся в высокой степени готовности. Данные объекты были отобраны благодаря анализу незавершённых объектов, который провёл Минстрой вместе с другими ведомствами и регионами.

«Жители особенно ждут этих объектов в силу их высокой социальной значимости. Поэтому поставлена задача достроить их в приоритетном порядке. Общее количество таких долгостроев по всей стране — порядка 2,5 тыс., сумма — около 500 млрд рублей», — сказал Хуснуллин.

Хуснуллин: около 2500 долгостроев в России завершат в приоритетном порядке

Уточняется, что соответствующая сумма включает как федеральные средства, так и региональные бюджеты и частные инвестиции.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах создания в России федерального реестра долгостроев.