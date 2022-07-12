Автоэксперт Похмелкин прокомментировал запуск электронного сервиса купли-продажи автомобиля
- РИА Новости
По мнению Похмелкина, важно, что у граждан была возможность выбирать, как для них удобнее заключать договор о продаже машины.
«Для кого-то этот способ (заключение договора онлайн. — RT) будет единственно приемлемым, для кого-то — альтернативным. На мой взгляд, внедрение цифровых технологий предполагает всё большее и большее использование онлайн-формата для различного рода юридических документов, это нормально», — подчеркнул специалист.
Ранее стало известно, что в России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля.
Уточняется, что продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах».
Кроме того, у обоих участников сделки на смартфоне должно быть установлено приложение «Госключ».