Автоэксперт Похмелкин прокомментировал запуск электронного сервиса купли-продажи автомобиля

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД, теперь доступен на «Госуслугах».

По мнению Похмелкина, важно, что у граждан была возможность выбирать, как для них удобнее заключать договор о продаже машины.

«Для кого-то этот способ (заключение договора онлайн. — RT) будет единственно приемлемым, для кого-то — альтернативным. На мой взгляд, внедрение цифровых технологий предполагает всё большее и большее использование онлайн-формата для различного рода юридических документов, это нормально», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что в России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля.

Уточняется, что продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах».

Кроме того, у обоих участников сделки на смартфоне должно быть установлено приложение «Госключ».