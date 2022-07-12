Сенатор Клишас рассказал о важных поправках в Семейный кодекс по защите прав детей

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что в Семейный кодекс предложили внести более 20 поправок. Их главная задача — сохранить право ребёнка на семью.
Сенатор Клишас рассказал о важных поправках в Семейный кодекс по защите прав детей
  • РИА Новости

Такой законопроект уже находится в Госдуме, заявил он в пресс-центре «Парламентской газеты».

По его словам, документ даёт родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, право передать на время детей людям, которым они доверяют, — бабушкам и дедушкам, и для этого не потребуется никакого документального оформления.

«Законопроект также устанавливает презумпцию добросовестности родителей, на этом настаивало само родительское сообщество... Такой подход может в корне изменить отношение органов опеки к семье, к процедуре изъятия из семьи ребёнка», — подчеркнул сенатор.

По его словам, изъятие должно рассматриваться как крайняя мера защиты прав ребёнка и применяться только на основании решения суда. Такая мера также прописана в новом документе, отметил Клишас.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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