В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от COVID
- РИА Новости
«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», — приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве также напомнили о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.
В оперштабе заявили, что рост случаев заболеваемости коронавирусом в Москве обусловлен распространением неопасного подштамма «омикрона».
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.