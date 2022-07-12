В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от COVID

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Оперштаб рекомендовал жителям Москвы носить маски в закрытых помещениях для защиты от коронавирусной инфекции.
В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от COVID
  • РИА Новости

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве также напомнили о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. 

В оперштабе заявили, что рост случаев заболеваемости коронавирусом в Москве обусловлен распространением неопасного подштамма «омикрона».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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