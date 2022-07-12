Исследование: женщины в России зарабатывают в среднем на треть меньше мужчин

Согласно результатам исследования FinExpertiza, средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году был на треть ниже заработка мужчин и составил 42,8 тыс. рублей с учётом премиальных.

Как пишут «Известия», мужчины в прошлом году получали в среднем 62,1 тыс. рублей. Таким образом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской (или на 31,1% меньше неё), отмечается в исследовании.

С начала 2000-х годов гендерное неравенство в зарплатах в России сокращалось, и к 2013 году соответствующий показатель достиг своего минимума — 26,1%, следует из отчёта FinExpertiza. Впоследствии он постепенно стал увеличиваться.

Различие в уровне зарплат объясняется, в том числе, ролью женщины в семейной жизни и сохраняющимся разделением профессий на мужские и женские.

Кроме того, среднее рабочее время у женщин составляет 38 часов в неделю, а у мужчин — 40 часов.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.