В Минобрнауки заявили о намерении развивать науку в аграрных российских вузах

Министерство образования и науки заявило о намерении способствовать развитию науки в российских аграрных вузах.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Минобрнауки России будет способствовать развитию науки в аграрных вузах, исполняя доктрину продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Министерство передало 11 государственных научных организаций в ведение Министерства сельского хозяйства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил, что в стране ожидается хороший урожай в этом году.