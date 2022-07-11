В Минобрнауки заявили о намерении развивать науку в аграрных российских вузах

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Министерство образования и науки заявило о намерении способствовать развитию науки в российских аграрных вузах.
В Минобрнауки заявили о намерении развивать науку в аграрных российских вузах
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Минобрнауки России будет способствовать развитию науки в аграрных вузах, исполняя доктрину продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Министерство передало 11 государственных научных организаций в ведение Министерства сельского хозяйства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил, что в стране ожидается хороший урожай в этом году.

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