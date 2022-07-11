Роспотребнадзор: к медикам обратились уже более 350 тысяч пострадавших от укусов клещей

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что число обратившихся в больницы с жалобами на укусы клещей в России составило 351,5 тыс. человек по состоянию на первую неделю июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что среди этого числа людей — 85,5 тыс. детей.

«Всего подтверждено 430 случаев клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период», — говорится в заявлении.

Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Пермском крае и Удмуртии.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща.