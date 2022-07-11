В Московской области с начала года зафиксировали более 7 тысяч случаев укусов клещей

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В Московской области с начала года зафиксировали 7223 случая укусов клещей.
В Московской области с начала года зафиксировали более 7 тысяч случаев укусов клещей
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 7 июля 2022 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 7773 обращения за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 2424 — среди детей. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 7984 случая присасывания, в том числе 2015 — среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща.

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